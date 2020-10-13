14 октября нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют многодетных матерей

Фото: «Витьбичи»
Витебск
Опубликовано

14 октября нотариусы Витебского нотариального округа бесплатно проконсультируют многодетных матерей по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут обратиться к нотариусу и получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию специалиста. Обратиться за бесплатной правовой помощью к нотариусу можно в том числе по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры), пишут «Витьбичи».

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». По телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, указанным на сайте, можно заранее согласовать с нотариусом формат общения в день проведения акции.

Республиканские акции по бесплатному консультированию, приуроченные к государственным праздникам и памятным дням, Витебская областная нотариальная палата традиционно проводит пять раз в год. Их популярность у граждан растет. В рамках благотворительных акций нотариусы чаще всего консультируют по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей. В День матери самыми популярными являются вопросы удостоверения брачных договора, соглашений о детях, соглашений об уплате алиментов.

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