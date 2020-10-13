Годовая инфляция в Беларуси в сентябре разогналась до 6,1%

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Потребительские цены в Беларуси в сентябре 2020 года выросли на 3,1% в годовом выражении, сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

По сравнению с августом цены на товары и услуги в сентябре выросли на 0,9%, с начала года — на 4,7%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2020 года в годовом выражении выросли на 5,0%, к августу – на 0,5%, с начала года – на 3,0%.

Непродовольственные товары за год (сентябрь 2020 года к сентябрю 2019 года) подорожали на 6,8%, к августу 2020 года – на 2,0%, с начала года – на 6,3%

Услуги стали дороже на 6,9% в годовом выражении, на 0,4% по сравнению с августом и на 5,8% с началом года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. составил 101,4%, с декабрем 2019 г. – 105%.

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