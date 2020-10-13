ЕС готов включить Лукашенко в санкционный список

Фото: dw.com
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Евросоюз готов включить Александра Лукашенко в санкционный список, если ситуация в Беларуси не улучшится. Об этом говорится в заявлении, принятом 12 октября на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

«Совет вновь повторяет, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, у Александра Лукашенко отсутствует какая-либо демократическая легитимность, — цитирует заявление пресс-служба Совета ЕС. — Совет вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подчеркивает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства».

ЕС решительно осуждает насилие, которое белорусские власти применяют против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех задержанных участников акций протеста и политических заключенных, передает БелаПАН.

Совет ЕС напоминает о санкциях, введенных в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за фальсификации в ходе выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов.

«Совет заявляет о готовности ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении предприятий и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что ЕС «сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества и соответственно изменит свою двустороннюю финансовую помощь». «В соответствии с этим ЕС немедленно предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ», — сказано в документе.

Совет ЕС отмечает, что Евросоюз готов существенно активизировать свое политическое участие, отраслевое сотрудничество и финансовую помощь Беларуси при условии соблюдения властями страны принципов демократии, верховенства закона и прав человека, в том числе прекращении репрессий и злоупотреблений.

Совет ЕС также в очередной раз подчеркнул необходимость начала в Беларуси «серьезного, заслуживающего доверия, инклюзивного политического процесса, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ и обеспечит гарантии уважения прав человека».

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