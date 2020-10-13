Максим Знак: Это был обмен мнениями с Лукашенко, а не переговоры

Юрист Максим Знак рассказал своим адвокатам, как проходила встреча политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Арестованного юриста 12 октября посетили в СИЗО №1 его адвокаты — Дмитрий Лаевский и Надежда Знак. Им он и рассказал, как проходила встреча 10 октября.

«Максим присутствовал на том мероприятии, которое состоялось в субботу. Это не были переговоры. Это было изложение мнений. Что касается Максима, то он там изложил свое мнение по правовым вопросам, которого он всегда придерживался. Какой-то больший комментарий о мероприятии был бы возможен со стороны Максима, если бы он находился на свободе, а не в заключении»,— рассказали адвокаты в комментарии порталу TUT.by.

Защитники сообщили, что Максима Знака перевели в другую камеру — с худшими условиями. Также у него ухудшилась ситуация с перепиской.

10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с политзаключенными. Сообщалось, будто на встрече шла речь о новой редакции Конституции. На следующий день после этой встречи из тюрьмы были выпущены бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.