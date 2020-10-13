МВД Беларуси пригрозило использовать боевое оружие для разгона митингов

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МВД Беларуси готово использовать боевое оружие для разгона массовых акций протеста. Об этом заявил замминистра внутренних дел. Геннадий Казакевич. По его словам, протестное движение постепенно затухает, но в то же время радикализируется, и в последние дни происходящее на улицах «не имеет ничего общего с гражданским протестом». По его мнению, за этим стоят силы, которые пытаются ввергнуть страну «в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», передает meduza.io.

Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

До сих пор подтвержденных случаев использования боевого оружия против протестующих в Беларуси не было. 12 августа пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщала, что милиционеры стреляли на поражение в протестующих в Бресте, ранив одного из них, но позже отредактировала пост.

Для разгона протестов милиция регулярно применяет нелетальное оружие — водометы, светошумовые гранаты, дубинки. В результате действий милиции в ходе акций протеста, по данным правозащитников, погибли как минимум пять человек.

Напомним, что в Беларуси днем 11 октября прошли очередные еженедельные акции протеста, в которых приняли участие десятки тысяч человек; в общей сложности 713 человек были задержаны. Акции продолжились в ночь на 12 октября — в некоторых районах Минска активисты перекрывали дороги скамейками и жгли покрышки.

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