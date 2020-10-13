МВД Беларуси пригрозило использовать боевое оружие для разгона митингов

МВД Беларуси готово использовать боевое оружие для разгона массовых акций протеста. Об этом заявил замминистра внутренних дел. Геннадий Казакевич. По его словам, протестное движение постепенно затухает, но в то же время радикализируется, и в последние дни происходящее на улицах «не имеет ничего общего с гражданским протестом». По его мнению, за этим стоят силы, которые пытаются ввергнуть страну «в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», передает meduza.io.

Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

До сих пор подтвержденных случаев использования боевого оружия против протестующих в Беларуси не было. 12 августа пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщала, что милиционеры стреляли на поражение в протестующих в Бресте, ранив одного из них, но позже отредактировала пост.

Для разгона протестов милиция регулярно применяет нелетальное оружие — водометы, светошумовые гранаты, дубинки. В результате действий милиции в ходе акций протеста, по данным правозащитников, погибли как минимум пять человек.

Напомним, что в Беларуси днем 11 октября прошли очередные еженедельные акции протеста, в которых приняли участие десятки тысяч человек; в общей сложности 713 человек были задержаны. Акции продолжились в ночь на 12 октября — в некоторых районах Минска активисты перекрывали дороги скамейками и жгли покрышки.