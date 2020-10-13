В Минске силовики применили слезоточивый газ на протесте пенсионеров

Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на несанкционированный акции пенсионеров из-за агрессии протестующих. Такое заявление сделал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич, передают РИA Новости.

Напомним, что в понедельник,12 октября, в Минске прошла очередная акция пенсионеров, протестовавших против официальных результатов президентских выборов, а также против насилия властей и репрессий в отношении участников мирных манифестаций.

Изначально люди пенсионного возраста собрались на площади Независимости у Дома правительства, откуда двинулись колонной по центральному проспекту – проспекту Независимости. Участники акции периодически выходили на проезжую часть, из-за чего ГАИ было вынуждено частично перекрыть движение и образовались пробки. Конечным пунктом митингующих стала станция метро «Академия наук», откуда они постепенно разошлись.

«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», — рассказал Лашкевич.

При этом он уточнил, что агрессия была проявлена как по отношению к правоохранителям, так и к их транспортному средству, которое окружили протестующие.

«Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном», — сказал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, отметив, что по этой же причине применялся и газ.

Количество задержанных на несанкционированном массовом мероприятии уточняется, добавил Лашкевич.

Ранее МВД Беларуси пригрозило использовать боевое оружие для разгона митингов.