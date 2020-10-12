Почему женский киберспорт не стал популярным

Киберспорт, как сфера бизнеса, появился ещё более 20 лет назад. Спортивные кибертурниры в самых ранних, достаточно примитивных играх, организовывались сперва среди студентов-программистов. Позже киберспорт стал популярен среди людей разных возрастов и интересов. Представление о гейминге изменилось навсегда. Участниками киберспортивных турниров становились не только молодые люди, но и люди средних лет обоих полов. Конечно, девушек среди киберспортсменов пока не так много. Киберспорт сейчас привлекает все больше девушек. Однако не все так гладко. Что же не так с женским киберспортом и что делают организаторы турниров для расширения популярности данного вида спорта среди женщин.

Следует отметить, что на самом деле в правилах не предусмотрены ограничения по половому признаку, поэтому на большинстве чемпионатов могут принимать участие как игроки мужского пола, так и женского. Тем не менее, среди самых популярных дисциплин девушек-геймеров крайне мало.

Спортсменка Полина Exilia Парака, игравшая в Counter Strike на серьезном уровне высказалась по поводу различий между мужскими командами и женскими. Она объяснила отсутствие девушек на турнирах высокого уровня жёсткой конкуренцией, где мужчины все еще доминируют. Она считает, что редкие девушки не оставляют попыток соревноваться с мужскими командами высшего эшелона. При этом первые крупные провалы выбивают спортсменов-женщин из колеи. Также это непосредственно влияет на умонастроения других девушек, подавляя их желание состязаться с мужчинами на равных. Считается, что женщины не всегда готовы участвовать даже в серьезных турнирах, если им противостоят мужчины.

Таким образом выходит, что среди мужчин девушкам непросто продвинуться. Так на женском турнире DreamHack Showdown Valencia 2019 по CS:GO выиграла команда Beşiktaş Esports и кроме денежного вознаграждения получила ещё слот на участие в DreamHack Open Rotterdam, где присутствовали команды CR4ZY, forZe, Hard Legion и другие.

По результатам данного чемпионата команда заняла последнее место и выиграла только 10 раундов из 58. Даже упорные тренировки не позволяют пока вывести «женский киберспорт» на более высокий уровень в сравнении с «мужским». Это является одной из причин недостаточного интереса со стороны зрителей к турнирам с участием женских команд. Как бизнес это направление не выглядит перспективным с точки зрения инвесторов.