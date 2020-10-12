С трагедии на дороге начался последний день республиканской акции «Пешеход» в Витебской области

Одно дорожно-транспортное за другим — для инспекторов ГАИ Витебской области 11 октября выдался днем работы в напряженном режиме, переходящим в не менее напряженную ночь.

Сначала появилась информация об аварии под Витебском. По сведениям, предоставленным в региональной Госавтоинспекции, в 16.00 на пересечении неравнозначных дорог «Новка-Замосточье-Савченки» и «Дымовщина-Шапуры» столкнулись «Mitsubishi Carisma» и «ВАЗ». Более молодой водитель иномарки (1988 года рождения), двигался по второстепенной и не уступил дорогу 61-летнему рулевому «жигулей». Оба госпитализированы. Некоторые жители области называют эту территорию перекрестком смерти, а инспекторы призывают быть более внимательными на дорогах.

Фото: ГАИ Витебской области

Вторая авария произошла чуть позже, в два часа ночи, уже в Витебске. Жителей дома № 17 улицы Зеленогурской разбудил громкий визг тормозов. Оказалось, что «Volkswagen Polo» под управлением 36-летнего водителя сбил 43-летнего мужчину. По информации Витебской ГАИ, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и находился в состоянии алкогольного опьянения. Его немедленно доставили в реанимацию. Печально, что именно так в Витебской области начался последний день республиканской профилактическая акции «ПЕШЕХОД», объявленной в Беларуси со 2 по 12 октября.

Фото: ГАИ Витебской области