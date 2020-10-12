Кремль приветствует контакты Лукашенко с оппозицией

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В Кремле приветствуют контакты президента Беларуси Александра Лукашенко с оппозицией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем любые контакты, любой такой инклюзивный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой государства, президентом Беларуси», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что в субботу телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

 

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