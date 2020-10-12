В Сенненском районе во время попойки сын до смерти избил мать

Витебская область
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В Сенненском районе сын до смерти избил мать, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 29-летний мужчина 8 октября освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Вечером 9 октября по месту жительства он распивал спиртное со своей матерью. Между ними возник конфликт, сын нанес 59-летней женщине травмы кулаками и подручными предметами, от этого она скончалась на месте. Мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем, передает БелТА.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). «Подозреваемый задержан и допрошен. По изъятым при осмотре места происшествия предметам и объектам следователями назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается», — добавила Оксана Лазько.

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