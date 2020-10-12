МВД: 11 октября были задержаны 713 человек

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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 11 октября задержаны 713 человек. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«11 октября в стране зафиксировано 25 протестных акций. По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности», — рассказали в ведомстве.

В Минске в районе пр.Победителей собрались разрозненные группы граждан. Некоторые из них оказали активное неповиновение органам правопорядка. Другие, сформировав колонну и блокировав движение транспорта, вышли на проезжую часть. К 17.30 на перекрестке пр.Пушкина и ул.Притыцкого правоохранители рассредоточили колонну и восстановили движение. Однако вечером в некоторых районах столицы отмечались новые попытки сбора протестующих. Они блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады.

Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск — город-герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин.

Во избежание чрезвычайных происшествий правоохранители принимали меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Также временно закрывались отдельные станции метро. Для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров применялись спецсредства и спецтехника, задерживались наиболее активные участники беспорядков.

На несанкционированные акции в областных центрах собирались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тыс. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек.

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