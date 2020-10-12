Лукашенко готов передать часть своих полномочий

Президент
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность передать часть полномочий главы государства правительству и другим органам.

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы», — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, недавно ему передали записку, в которой перечислены более 70 полномочий, которые предлагается распределить между различными органами власти.

Ранее белорусский лидер уже заявлял о том, что в ходе конституционной реформы часть президентских функций должна быть передана другим органам власти.

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