Политзаключенных после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ свозили в баню

Членов Координационного совета и объединённого штаба после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла в субботу в СИЗО КГБ, свозили в баню, рассказал адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский в понедельник.

«После встречи, уже при прощании, когда Виталий Шкляров жал руку президенту, он пожаловался что давно не был в бане. Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй». Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя», — уточнил Гашинский.

По словам адвоката, задержанным дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Гашинский также отметил, что по словам Шклярова, на встрече с Лукашенко присутствовал и Сергей Тихановский.

В субботу близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что президент встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

«Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех», — информировал канал. «Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорилось в сообщении.

Судя по фото, размещенному телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума Кординационного совета Лилия Власова и Максим Знак, политтехнолог Виталий Шкляров, член инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрий Воскресенский.