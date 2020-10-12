Денису Дудинскому дали штраф за пикет у Белтелерадиокомпании, Кохно ждет нового суда

Фото: belaruspartisan.by
Общество
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Суд должен был состояться еще в четверг, 8 октября. Дениса Дудинского обвиняли по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), а Дмитрий Кохно — по статье 23.4 КоАП («Неповиновение требованию должностного лица»). Но оба ведущих на суд не явились. Денис Дудинский не заглядывал в почтовый ящик, поскольку находился вдали от дома и не видел повестки. А Дмитрий Кохно не помнит, получал ли ее вообще.

На этот раз сообщение о предстоящем суде пришло и в вайбер, и через смс, и на почту. Суд над Денисом Дудинским состоялся в понедельник, 12 октября, в Заводском суде. По словам судьи, 13 августа у здания Белтелерадиокомпании Денис Дудинский «в составе группы граждан» принимал активное участие в «несанкционированном пикетировании». Пел песню «Ветер перемен» и выкрикивал лозунги «Выходите к нам», пишет kp.by.

Денис Дудинский заметил, что все происходило в обеденный перерыв, таким образом он просто пытался поддержать коллег.

В итоге Дудинскому дали штраф в 25 базовых (675 рублей).

Дмитрий Кохно не комментирует ситуацию, но надеется, что свое уже отсидел. Жена Дмитрия Надежда беременна и очень скоро должна родить, супруги в ожидании дочки.

Напомним, что ведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно были задержаны 2 сентября и осуждёны за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» на 10 суток административного ареста.

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