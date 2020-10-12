После посещения Лукашенко СИЗО двум арестованным изменили меру пресечения

Директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ изменена мера пресечения, сообщил в воскресенье телеканал «Беларусь 1».

«Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения», — проинформировал телеканал в своем сюжете.

В нем также были показаны кадры, на которых видно, что Воскресенский стоит на улице.

Адвокат Рабцевича Антон Гашинский в свою очередь подтвердил, что его подзащитному изменена мера пресечения, сейчас он дома, «с ним все хорошо», передает агенство «Интерфакс».

Сам Воскресенский в сюжете сообщил, что по итогам встречи с Лукашенко ему поручили приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, а также представить свое видение по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождения ряда лиц, которые «не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе».

В субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции.

«Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех», — информировал канал. «Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорилось в сообщении.

Канал цитировал лишь слова Лукашенко о том, что «Конституцию на улице не напишешь».

Судя по фото, размещенном телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума Кординационного совета Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.