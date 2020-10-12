Умер великий белорусский правозащитник Валерий Щукин

Фото: Вясна
Главное
Опубликовано

10 октября умер известный белорусский активист, политик, правозащитник и оппозиционер — 78-летний Валерий Щукин. Ранее у Валерия было диагностировано тяжелое заболевание, пишет charter97.org.

Валерий Щукин родился 22 марта 1942 г. во Владивостоке. Окончил школу в Минске, был призван в армию, по окончании службы вернулся в Минск. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке. Депутат Верховного Совета 13-го созыва. Член Белорусского Хельсинкского комитета, почетный член Белорусской ассоциации журналистов.

Валерий Щукин много раз задерживался милицией, наказывался штрафами и арестами за участие в протестных акциях.

Первый раз попал за решетку в конце 1998 года. На тюремном счету капитана второго ранга в отставке и депутата Верховного Совета 13-го созыва – несколько десятков административных арестов и три уголовных дела.

Неоднократно признавался международными правозащитными организациями узником совести.

Валерий Щукин навсегда запомнится белорусам своей упорной борьбой на передовой. Его неоднократно задерживали, наказывали, но никак не могли сломать.

Редакция сайта «Витебского Курьера» выражает соболезнования родным и близким Валерия Щукина.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Съешь четыре печеньки за минуту и получи 30 рублей. В чем подвох?

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
МВД: 11 октября были задержаны 713 человек
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях
039
Денису Дудинскому дали штраф за пикет у Белтелерадиокомпании, Кохно ждет нового суда
Суд должен был состояться еще в четверг, 8 октября.
085
После посещения Лукашенко СИЗО двум арестованным изменили меру пресечения
Директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу
091
Более 70% вывозимых партий товаров Витебская таможня оформляет в автоматическом режиме
Витебская таможня оформляет более 70% вывозимых партий
0100
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)