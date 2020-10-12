Умер великий белорусский правозащитник Валерий Щукин

10 октября умер известный белорусский активист, политик, правозащитник и оппозиционер — 78-летний Валерий Щукин. Ранее у Валерия было диагностировано тяжелое заболевание, пишет charter97.org.

Валерий Щукин родился 22 марта 1942 г. во Владивостоке. Окончил школу в Минске, был призван в армию, по окончании службы вернулся в Минск. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке. Депутат Верховного Совета 13-го созыва. Член Белорусского Хельсинкского комитета, почетный член Белорусской ассоциации журналистов.

Валерий Щукин много раз задерживался милицией, наказывался штрафами и арестами за участие в протестных акциях.

Первый раз попал за решетку в конце 1998 года. На тюремном счету капитана второго ранга в отставке и депутата Верховного Совета 13-го созыва – несколько десятков административных арестов и три уголовных дела.

Неоднократно признавался международными правозащитными организациями узником совести.

Валерий Щукин навсегда запомнится белорусам своей упорной борьбой на передовой. Его неоднократно задерживали, наказывали, но никак не могли сломать.

Редакция сайта «Витебского Курьера» выражает соболезнования родным и близким Валерия Щукина.