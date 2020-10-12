Более 70% вывозимых партий товаров Витебская таможня оформляет в автоматическом режиме

Витебская таможня оформляет более 70% вывозимых партий товаров в автоматическом режиме, передает БелТА.

«В настоящее время таможенные органы в автоматическом режиме оформляют вывозимые и ввозимые товары, а также товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита. Суть технологии заключается в том, что регистрацию и выпуск товаров информационная система делает автоматически без участия инспектора таможни. Ежемесячно механизмы автовыпуска совершенствуются, и доля выпускаемых без участия инспектора таможни товаров растет», — отметили в таможне.

В течение сентября в Витебской таможне более 70% вывозимых и более 12% перемещаемых по процедуре таможенного транзита партий товаров выпускались в автоматическом режиме. При этом уже за первую неделю октября более 40% ввозимых товаров выпущены автоматически, что превысило уровень прошлого месяца.