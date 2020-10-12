Лаврухин: около 3 тыс. административных, 250 уголовных дел — итоги протестов в Минске

Около 3 тыс. человек привлечены к административной ответственности в Минске с начала несанкционированных акций протеста, сообщил прокурор столицы Олег Лаврухин.
«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску (к административной ответственности) за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) – это административные штрафы по статье 23.34», — сказал Лаврухин в интервью телеканалу СТВ, вышедшем в эфир в воскресенье.
Прокурор обратил внимание, что при «повышенной общественной опасности» для участников массовых беспорядков предусмотрена и уголовная ответственность.
«На сегодня в производстве органов предварительного следствия города Минска находится порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (это статья 293), так и сопутствующие составы, связанные с оказанием сопротивления работникам милиции, угрозой применения насилия в отношении работника милиции», — сообщил Лаврухин.
Это, в частности, дела, связанные с остановкой движения общественного транспорта, уточнил он.
«На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений. Общий ущерб по данным уголовным делам составил порядка Br260 тыс,» — рассказал Лаврухин.
«Это то, что установлено на сегодняшний день. Процесс продолжается. Безусловно, эта сумма будет, быстрее всего, увеличиваться», — добавил прокурор.