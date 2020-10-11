Марш гордости в Минске завершился, по всей стране задержано более 270 человек

Фото: TUT.by
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Не менее 279 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине, Кобрине) во время Марша гордости — так была названа девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков, пишет БелаПАН.

Участники планировали собраться в 14.00 возле стелы на пересечении проспектов Победителей и Машерова, а затем пойти к СИЗО КГБ на проспекте Независимости и СИЗО № 1 на ул. Володарского, чтобы поддержать политзаключенных. Накануне с частью из них, в том числе с претендентом на пост президента Виктором Бабарико, встретился Александр Лукашенко.

Силовики традиционно пытались помешать сбору демонстрантов. Применялись резиновые дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Из-за активных действий блюстителей порядка, прежде всего в районе стелы, в центре города образовалось несколько колонн протестующих: на улицах Кальварийская, Немига, а также Кропоткина. Происходили локальные стычки с силовиками. Среди участников акции есть пострадавшие. После окончания массовых шествий в ряде районов возникли цепочки солидарности.

Традиционно в районе проведения марша закрывались станции метро (до 18.00), во всем городе блокировался мобильный интернет 3G (до 18.50).

Особенностью нынешнего воскресенья стало массовое задержание журналистов (около 40 по всей стране). На 19.20 в Октябрьском РУВД Минска находилось 14 представителей СМИ, в том числе корреспонденты БелаПАН Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк. Задержаны и впоследствии освобождены региональные корреспонденты БелаПАН Марина Харевич, Сергей Людкевич (Гродно), Алена Германович (Гомель), Алесь Асипцов (Могилев), Татьяна Матвеева и Сергей Серебро (Витебск).

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