В Витебской области стартует учение ОДКБ «Нерушимое братство»

Фото: sputnik.by
Витебская область
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В Витебской области начинается командно-штабное учение «Нерушимое братство». Войска ОДКБ отработают операцию по поддержанию мира. В учении ОДКБ примут участие более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолёты и беспилотники, сообщает ОНТ.

В течение недели манёвры будут проходить на полигоне Лосвидо. На первом этапе военные, милицейские силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям подготовят план миротворческой операции, а во время второго этапа проведут его реализацию.

Напомним, учение ОДКБ «Нерушимое братство» проводится ежегодно с 2012 года на территории одной из стран – участниц организации. Участие в учении в этом году планировали принять подразделения от шести государств – членов ОДКБ: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На днях стало известно, что военные Армении не будут участвовать в учении из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

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