Все еще тепло, но дождей станет больше. Погода на неделю с 12 по 18 октября.

Погода
Опубликовано

На следующей неделе в Беларуси будет все еще тепло, но дождей станет больше.

Так, в понедельник и во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут непродолжительные дожди. Ночью и утром в республике прогнозируется туман. Уровень влажности в атмосфере составит 90%. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью будет от +5°C  до +12°C, а днем от +10°C до +19°C.

В среду и четверг ожидается более ненастная погода. Наибольшее количество осадков ожидается по западу республики страны. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый.  Температура ночью составит  +7…+14°C, днем ожидается от +12°C  до +17°C.  В пятницу метеоусловия немного улучшаться. Дождей станет меньше, они пройдут местами и будут кратковременными.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Что делать на Покров женщине, которая хочет выйти замуж

Съешь четыре печеньки за минуту и получи 30 рублей. В чем подвох?

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

10 народных примет о крещении ребенка

погода Беларусь
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Какая погода ожидается в Беларуси в выходные?
10 октября погодой будет управлять область повышенного
0245
Облачно и до +21°С тепла ожидается в Беларуси 7 октября
Завтра, 7 октября, погоду будет определять область
0260
Какая погода ждет белорусов в выходные?
Завтра, 3 октября, погоду в Беларуси будут определять
0287
Какая погода ожидается в Беларуси на следующей неделе?
Бабье лето закончилось. На следующей неделе в Беларуси
0696
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)