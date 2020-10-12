Все еще тепло, но дождей станет больше. Погода на неделю с 12 по 18 октября.

На следующей неделе в Беларуси будет все еще тепло, но дождей станет больше.

Так, в понедельник и во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут непродолжительные дожди. Ночью и утром в республике прогнозируется туман. Уровень влажности в атмосфере составит 90%. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью будет от +5°C до +12°C, а днем от +10°C до +19°C.

В среду и четверг ожидается более ненастная погода. Наибольшее количество осадков ожидается по западу республики страны. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура ночью составит +7…+14°C, днем ожидается от +12°C до +17°C. В пятницу метеоусловия немного улучшаться. Дождей станет меньше, они пройдут местами и будут кратковременными.