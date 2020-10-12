На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщили в пресс-службе министерства энергетики в воскресенье.

«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — проинформировали в пресс-службе. «Таким образом положено начало жизненного цикла реактора», — отметили там.

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года (энергетический пуск ожидается в ноябре текущего года), второй — в 2022 году.