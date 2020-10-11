Милиция подтвердила применение светошумовых гранат и водометов для разгона протестующих

Водометы были применены для разгона протестующих в центре Минска, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ганусевич также подтвердила, что правоохранители применили для разгона участников акции протеста светошумовые гранаты.

Также очевидцы сообщают о нескольких пострадавших в результате столкновений в центре Минска, передает агенство Интерфакс-Запад

По их словам, возле стелы «Минск — город-герой» сторонники оппозиции вступили в силовое столкновение с сотрудниками милиции, при этом часть протестующих были задержаны с применением спецсредств.

Несколько человек в гражданской одежде получили ранения. Некоторым из них сотрудники правоохранительных органов и медики оказывают первую помощь.