Милиция подтвердила применение светошумовых гранат и водометов для разгона протестующих

Фото: РБК
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Водометы были применены для разгона протестующих в центре Минска, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Подтверждаем применение водометов в районе Немиги», — сказала Ганусевич.

Ганусевич также подтвердила, что правоохранители применили для разгона участников акции протеста светошумовые гранаты.

Также очевидцы сообщают о нескольких пострадавших в результате столкновений в центре Минска, передает агенство Интерфакс-Запад

По их словам, возле стелы «Минск — город-герой» сторонники оппозиции вступили в силовое столкновение с сотрудниками милиции, при этом часть протестующих были задержаны с применением спецсредств.

Несколько человек в гражданской одежде получили ранения. Некоторым из них сотрудники правоохранительных органов и медики оказывают первую помощь.

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