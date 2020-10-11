Двое журналистов задержаны на акции протеста в Витебске

В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано более 30 сотрудников СМИ.

Согласно данным правозащитного центра «Весна», среди задержанных есть журналисты как белорусских, так и российских СМИ

Среди задержанных — сотрудники БелаПАН: в Минске — Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, в Гродно — Марина Харевич и Сергей Людкевич, в Витебске — Татьяна Матвеева, в Могилеве — Алесь Асипцов, в Гомеле — Алена Германович.

Как заявили БелаПАН представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич и пресс-секретарь УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, сотрудники СМИ «не задержаны, а доставлены» в РУВД и РОВД для проверки документов.

Примечательно, что некоторых журналистов (двух сотрудников ТАСС), которых после задержания отпустили, через несколько минут задержали повторно.

Некоторым сотрудникам СМИ, доставленным в Октябрьское РУВД Минска, уже вручили протоколы по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Сегодня перед началом Марша гордости — традиционной воскресной акции сторонников перемен — милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.