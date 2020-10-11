Светлана Тихановская: белорусами нельзя манипулировать, нас невозможно расколоть

«Режим понял, что с белорусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ, – говорится в заявлении Тихановской, размещенном в ее телеграм-канале. – Он считает, что так можно вести переговоры».
По мнению экс-кандидата, Лукашенко уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест.
«Но белорусами нельзя манипулировать, с белорусами нельзя торговаться, белорусов невозможно расколоть», — убеждена Тихановская.
Она подчеркнула, что для настоящих переговоров власти должны «остановить силовые задержания, выпустить политзаключенных и назначить время и место переговоров», пишут naviny.by.
«Если эти требования не будут выполнены — значит нас пытаются обмануть. И мы не поддадимся на провокации. Мы будем продолжать мирно и настойчиво выходить на марши и требовать своего: новых свободных и прозрачных выборов», – заявила политик.
Тихановская напомнила, что сегодня запланирована очередная акция сторонников перемен – Марш гордости.
«За нашу страну, народ и всех белорусов, которые продолжают борьбу. Наш мирный протест показал свои результаты», – заявила она.