Цепкало: Встреча Лукашенко с заключенными в СИЗО свидетельствует, что протесты дают результат

Валерий Цепкало
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО является свидетельством того, что акции протеста дают свой результат.

«Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме», — отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.

Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси.

«Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы», — отметил он далее.

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