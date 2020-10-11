Цепкало: Встреча Лукашенко с заключенными в СИЗО свидетельствует, что протесты дают результат

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО является свидетельством того, что акции протеста дают свой результат.

«Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме», — отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.

Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси.