В ближайшие два года планируется объявить новые заказники в Ушачском, Витебском и Городокском районах

В итоге особо охраняемые природные территории (ООПТ) займут около 400 тыс. га, или 9,98% от общей площади Витебской области.

Такая информация прозвучала на заседании общественного координационного экологического совета (ОКЭС). Как сообщила начальник отдела областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Людмила Капранова, члены ОКЭС обсудили вопросы благоустройства и наведения порядка на земле, итоги прошедшей на Витебщине Европейской недели мобильности и заслушали информацию о правовом режиме ООПТ.

В частности, в нынешнем году продолжалась работа по озеленению населенных пунктов. Посадка насаждений проводилась в том числе и в рамках кампании Минприроды «Обустроим малую родину». Совместными усилиями сотрудников природоохранной службы, жителей населенных пунктов, представителей местных органов власти, трудовых коллективов, общественных объединений посажено более 26 тыс. деревьев и около 14 тыс. кустарников. Неоднократно по результатам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенные пункты Витебщины занимали призовые места. В 2020-м за высокие показатели, достигнутые в 2019-м, победителями во второй категории признаны Орша и Полоцк, в четвертой – Браслав, в пятой – агрогородки Кировская Витебского района и Бигосово Верхнедвинского. Отмечена большая работа по благоустройству в Поставах и Глубоком, агрогородках Камаи Поставского района и Копти Витебского, пишут «Витебские вести».

Из 84 белорусских городов и райцентров, принявших участие в Европейской неделе мобильности, 22 (26%) представляли Витебщину.

Справка «ВВ». Европейская неделя мобильности – это международная кампания, которая проходит каждый год с 16 по 22 сентября и нацелена на «озеленение» городских транспортных систем, более разумное использование общественных пространств.

Официальную регистрацию прошли Браслав, Верхнедвинск, Витебск, Бешенковичи, Глубокое, Городок, Дисна, Докшицы, Дубровно, Лиозно, Лепель, Миоры, Новополоцк, Орша, Поставы, Россоны, Сенно, Толочин, Ушачи, Чашники, Шарковщина и Шумилино. В течение недели в городах-участниках проводились десятки мероприятий: размещение наглядной агитации в общественных местах, единые дни информирования, тематические выставки, викторины, концерты, оборудовались велопарковки и пешеходные дорожки, организовывались велоэкскурсии.

На Витебщине насчитывается 319 ООПТ (всего в Беларуси – 1285): один заповедник, два национальных парка, заказники и памятники природы республиканского и местного значения. Березинский биосферный заповедник, заказники «Освейский», «Ельня», «Козьянский», «Сервечь», «Дрожбитка-Свина», «Вилейты» и «Голубицкая пуща» находятся в списке водно-болотных угодий международного значения. Из двенадцати ООПТ Беларуси, определенных для включения в «Изумрудную сеть Европы», пять находятся на территории Витебщины (Березинский биосферный заповедник, национальные парки «Браславские озера» и «Нарочанский», заказники «Ельня» и «Освейский»).

Для управления ООПТ действуют семь государственных природоохранных учреждений. В заказниках республиканского значения разработаны 49 экологических троп, а также маршрутов, которые обустроены туристическими стоянками, местами для отдыха, точками обзора и площадками для наблюдения.