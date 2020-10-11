«В его государстве все трещит по швам». Латушко — о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

Павел Латушко, член президиума Координационного совета, прокомментировал странную встречу Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. По его мнению, вести диалог с теми, кто в тюрьме, — признание собственной слабости и непоследовательности. Латушко считает, что таким шагом Лукашенко признал наличие политзаключенных. Другими словами, Лукашенко поставил крест на всей пропагандистской риторике, которая строилась вокруг того, что заключенные оппозиционеры совершали экономические преступления. Теперь стало вполне очевидно, что их убрали с дороги по политическим мотивам. Теперь к ним обращаются как оппонентам, имитируя переговоры.



«Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко! Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают власти серьезные неудобства», — написал Латушко в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что «легко проводить круглый стол с людьми, которые являются заложниками».



«Значит, дальше Лукашенко сможет говорить, что все действия по Конституции одобрены людьми, которых он арестовал? Прикрываться их именем, чтобы легитимизировать свои преступные действия? Нет. Не допустим. Сегодняшняя встреча показала: мы на правильном пути. Лукашенко был вынужден сесть за стол переговоров с людьми, которых сам же посадил за решётку. В его государстве все трещит по швам: экономика рушится, банковская система тоже, разваливается военная поддержка, внешняя политика потерпела фиаско, наступила полная изоляция», — отмечает Латушко.

По его мнению, «нет никаких преступников — есть политзаключенные».