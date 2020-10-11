Контактная сеть троллейбусов на улице Гагарина в Витебске появится весной 2021 года

Специалисты намерены установить контактную сеть для троллейбусов на реконструируемой улице Гагарина в Витебске весной 2021 года, сообщил главный инженер управления механизации и специальных работ №140 ОАО «Строительный трест №9» Дмитрий Духнов.

Реконструировать улицу Гагарина в областном центре начали в 2005 году. Через два года первые две очереди обновленного участка были введены в эксплуатацию, но часть дороги осталась в прежнем виде. Ее начали приводить в порядок в июле. Сейчас здесь уложено более 600 м асфальта, идет благоустройство: устанавливаются опоры для фонарей, создаются дорожки для пешеходов, укладывается плитка. В конце октября на этот участок дороги перенаправят транспорт — примерно от ОАО «Керамика» в сторону выезда из города, сообщает БелТА.

Всего строителям нужно уложить дорогу в 3 км. В ноябре по одной стороне городской артерии запланировано сделать половину этого расстояния.

В настоящее время на стройке трудятся около 160 работников, задействовано 20 единиц техники. «Самое важное и глобальное здесь — это подземные коммуникации. После их обследования выяснилось, что около 80% сетей непригодны для эксплуатации. Некоторые коммуникации уже переключили на новые ветки, не создавая неудобства для местных жителей. Специалисты трудились сутками, проделали колоссальную работу», — отметил Дмитрий Духнов. В будущем вся дождевая вода с улицы будет проходить через три очистных сооружения, установленных под новой дорогой, и сбрасываться в реку Витьбу.

Главный инженер добавил, что обновленная улица станет выше, чем раньше. Это обусловлено требованиями безопасности движения.

Предварительная стоимость реконструкции улицы — Br39 млн. Завершить работы планируется к июлю 2021 года.