«Женский марш» против репрессий состоялся сегодня в Минске и других городах Европы

Участницы «Женского демарша против политических репрессий» вышли на улицы беларуских городов в одежде цветов национального бело-красно-белого флага.

Во многих районах Минска, а также в областных центрах прошли многочисленные локальные женские акции.

Были отмечены единичные задержания участниц мирной акции.

Акции солидарности прошли сегодня в Брюсселе, Стокгольме, Варшаве, Болонье, Санкт-Петербурге, Киеве, Вильнюсе и других городах.

Сегодняшний день был ознаменован началом странных переговоров между властью и оппозицией. Напомним, что сегодня Александр Лукашенко заявился в СИЗО КГБ, куда упёк своих политических противников. Там он провел имитацию открытого диалога с оппозицией. Очевидно, что переговорами это назвать трудно хотя бы потому, что ее участников на прямо из камер привели надзиратели.

Сегодня же бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, отбывающий 15 суток административного ареста за участие в протестных акциях, объявил голодовку в знак протеста против действий властей.