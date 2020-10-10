«Даёшь диалог!»... в СИЗО КГБ. Лукашенко впервые встретился в оппозицией

Как отмечает официальный телеграм-канал, для Лукашенко важно «услышать мнения всех».

Примечательно, что сегодня, 10 октября, состоялся первый за четыре месяца телефонный разговор экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее мужа Сергея, который находится в СИЗО, сообщил Telegram-канал Тихановской.

Отметим, что самого Сергея Тихановского на встречу с Лукашенко не пустили. Тихановский считается одним из ключевых лидеров освободительного движения. Зато на встрече замечен другой кандидат на пост президента — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико.