«Даёшь диалог!»… в СИЗО КГБ. Лукашенко впервые встретился в оппозицией

Власть
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Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал Лукашенко «Пул первого».

«Даёшь диалог!» — так обозначил цель своего визита Лукашенко.

Лукашенко обсуждал с проживающими в СИЗО КГБ политиками навязываемую им «конституционную реформу».

«Президент это утро провёл в СИЗО КГБ… Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО», — говорится в сообщении.

Как отмечает официальный телеграм-канал, для Лукашенко важно «услышать мнения всех».

«Даёшь диалог!»... в СИЗО КГБ. Лукашенко впервые встретился в оппозицией

Примечательно, что сегодня, 10 октября, состоялся первый за четыре месяца телефонный разговор экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее мужа Сергея, который находится в СИЗО, сообщил Telegram-канал Тихановской.

Отметим, что самого Сергея Тихановского на встречу с Лукашенко не пустили. Тихановский считается одним из ключевых лидеров освободительного движения. Зато на встрече замечен другой кандидат на пост президента — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико.

Напомним, что после прошедших 9 августа выборов президента в Беларуси начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Беларуси. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Такого же мнения придерживаются страны Европейского союза, отказавшиеся признать Лукашенко легитимным президентом. В ответ Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной. Лукашенко также пригрозил, что прекратит закупать картон в Германии.

23 сентября в Минске Лукашенко тайно провел процедуру инаугурации. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» спустя несколько часов, в то время как согласно законодательству инаугурация должна была транслироваться в прямом эфие. Иностранные послы не были приглашены на инаугурацию.

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