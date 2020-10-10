Новак: Россия и Беларусь ведут активный диалог о цене на газ

Фото: realtribune.ru
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Россия и Беларусь работают над созданием единых энергетических рынков, а сейчас идет активный диалог о поставках нефти и газа, заявил в субботу министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

«С нашими коллегами из Республики Беларусь мы находимся в постоянном контакте. И работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в электроэнергетике. При этом у нас довольно активный диалог идет сейчас по поводу будущих поставок нефти и газа и выработке подходов по индикативным параметрам и, ну, соответственно, по экономическим условиям», — сказал Новак.

По словам российского министра, диалог с белорусской стороной на нефтегазовую тему идет «активно и конструктивно».

«Что касается цен, это переговорный процесс, и он в настоящее время идет. Я имею в виду по газу. А цены на нефть, они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того, что для Беларуси у нас идут поставки без экспортной пошлины», — добавил министр.

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