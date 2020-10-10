МИД Беларуси разъяснил ЕС свои подходы к дипломатам Польши и Литвы

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем Состоялся в пятницу, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом. С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС», – отметили в МИД Беларуси.

Макей в ходе разговора с Боррелем подчеркнул бесперспективность санкций и их контрпродуктивность для развития отношений по линии между республикой и ЕС, пишет sputnik.by.

В ответ на просьбу главы европейской дипломатии глава МИД разъяснил, зачем Польше и Литве предложили установить паритетную численность дипломатов с посольствами и консульствами белорусской стороны.

По словам Макея, это ответная мера, которая никоим образом не направлена против ЕС либо на сворачивание диалога. Эти действия вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси.

«Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога», – резюмировали в МИД.

Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.

На минувшей неделе МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Такое решение объяснили во внешнеполитическом ведомстве «однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран». Для Литвы предусматривается сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18. Это решение МИД Беларуси обязательно к исполнению.

В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач пригрозил, что на требование о резком сокращении числа польских дипломатов в Беларуси последует адекватный ответ. Он убежден, что Варшава найдет «области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме».

Тем не менее, на сегодняшний день в Минске остались послы только двух стран ЕС — Австрии и Италии. Ранее своих послов из Беларуси отозвали Литва, Польша, Латвия, Эстония, Германия, Великобритания, Чехия, Болгария, Словакия и Румыния.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с озвученным Минском требованием по отношению к дипмиссиям двух стран Евросоюза. По его словам, оно противоречит диалогу с ЕС и еще больше изолирует белорусские власти.