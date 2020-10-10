В Бобруйске суд оправдал журналиста Дениса Носова

Фото: «Вечерний Бобруйск»
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В Бобруйске суд закрыл дело журналиста «Вечернего Бобруйска» Дениса Носова за отсутствием вины. Журналист был задержан 4 октября, когда работал на воскресной акции протеста в Бобруйске, затем в ожидании суда провел в ИВС трое суток. В среду над ним начался суд, и его выпустили, назначив заседание на пятницу, пишет bobruisk.ru.

Сегодня в суде были рассмотрены видеозаписи с акции, на которых видно, что Носов шел спокойно в конце колонны или в нескольких метрах от протестующих, вел себя спокойно, лозунгов не выкрикивал.

Свидетелем защиты в суде выступила главный редактор «Вечернего Бобруйска» Наталья Сысой. На заявления милиции, что журналисты обязаны находиться на расстоянии от митингующих, она ответила, что так работать невозможно, поскольку журналист должен общаться с людьми, что и делают сотрудники издания на любых митингах — как провластных, так и протестных.

В итоге судья Елена Гормаш вынесла решение о прекращении дела в связи с отсутствием в деяниях Носова состава административного правонарушения.

Ранее в Витебске суд впервые прекратил дело журналиста, обвиняемого в участии в акции

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Денис Носов оправдание журналиста суд
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