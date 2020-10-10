Лиозно отмечает день освобождения города

Общество
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Лиозно — первый районный центр Витебской области, освобожденный во время Великой Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков. Произошло это 10 октября 1943 года. В честь 77-летия  тех славных событий в Лиозно  сегодня запланированы торжественные мероприятия.

Начнется праздник с автопробега «За Беларусь!» по шести направлениям с возложением венков и цветов у памятных мест. На центральной площади города развернутся основные гуляния и мероприятия. Здесь презентуют проект «Лёзненшчына смачная», пройдет районный праздник юмора и выступления клубов исторической реконструкции. Гостей также приглашают посетить ярмарку ремесел, где будут работать выставки сувениров, состоятся мастер-классы, передает БелТА.

На городском стадионе откроют мини-футбольную площадку с искусственным покрытием и уличными тренажерами. Во время праздника на стадионе проведут турнир по мини-футболу и армрестлингу. В местном музее гостей ждет экскурсия по выставке моделей танков.

На протяжении дня в Лиозно будут работать торговые точки, аттракционы, подворья. Завершатся торжества дискотекой.

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день освобождения города Лиозно
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