Латушко не верит предложениям Лукашенко о конституционной реформе

Бывший гендиректор Купаловского театра и член президиума Кординационного совета Павел Латушко называет конституционную реформу Лукашенко «имитацией демократии». Бывший дипломат не верит белорусскому лидеру и обвиняет действующую власть в стремлении продлить тем самым свои полномочия.

После президентских выборов Александр Лукашенко заявил, что все реформы в нашей стране будут осуществляться через конституционные изменения, цитирует агентство Interfax.

«Это очередная имитация демократии. Мы понимаем, что эта конституционная реформа — враньё. Власть хочет продлить свои полномочия и заставить нас забыть об украденных выборах», — подчеркнул в свою очередь Латушко.

И добавил, что в скором времени платформа «Голос» должна запустить проект обсуждения. Там белорусы смогут для себя решить, что должно произойти раньше: новые выборы или конституционная реформа.