В Минске мужчина встраивал в банкоматы шиммеры и похищал реквизиты карт: его задержали

Летом минские оперативники по борьбе с киберпреступлениями изъяли в картоприемнике банкомата устройство, считывающее данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. По данному факту была проведена проверка – оперативники управления «К» МВД установили личность подозреваемого и задержали его. Об это сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Мужчина встраивал шиммеры в банкоматы в утреннее время, а вечером возвращался за «добычей». В течение дня устройство копировало реквизиты карт пользователей, а ПИН-коды записывались на видео специальной видеокамерой. Полученные данные мужчина энкодером переписывал на заготовки пластиковых карт, а затем с помощью этих клонов снимал деньги со счетов потерпевших.

Злоумышленник работал в разных районах Минска. Он анализировал обстановку около банкоматов и был осторожен. Для конспирации переодевался, носил маски и парики.

Оперативники управления «К» задержали подозреваемого вечером у банкомата во время очередной попытки присвоить чужие деньги.

В ходе обыска по месту жительства у мужчины изъяли спецоборудование, при помощи которого он совершал преступления, средства маскировки и сопутствующие приспособления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного, возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Проводится дальнейшее расследование.