В Дубровенском районе мужчина поджег себя и хозпостройки

8 октября в агрогородке Калиновка (Дубровенский район Витебской области) мужчина поджег себя, сарай и гараж во дворе знакомой. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

35-летний местный житель находился в гостях у хозяйки подворья. Он выпил, начал вести себя неадекватно и облил краской стены хозпостроек. Женщина отправилась к соседям за помощью. Когда хозяйка вернулась, то увидела, как на госте загорелась одежда и начинают гореть постройки.

Женщина с соседкой смогли водой потушить одежду на мужчине. На место вызвали спасателей, которые принялись тушить пожар.

Мужчина был госпитализирован. Медиками зафиксированы серьезные ожоги.

Огнем в сарае уничтожена крыша, повреждены стены. Гараж сгорел полностью. Причины пожара устанавливаются. Среди прочих, рассматривается версия – попытка суицида.