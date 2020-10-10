Какая погода ожидается в Беларуси в выходные?

Погода
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10 октября погодой будет управлять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажном воздухе с юга Европы. Это приведет к образованию туманов, по юго-востоку ожидаются дожди.

В субботу облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Влажность до 90%. Ночью и утром —  туманы. Видимость до полукилометра. Ветер неустойчивый слабый. Атмосферное давление существенно не изменится, передает Белгидромет.

Погода к 8:00. Прохладнее в Могилевской области — до +9°C. А вот теплее — в Гомельской — до +13°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее.

В середине дня температура воздуха составит от +14°C по северной половине до +18°C по юго-западу.

К вечеру столбики термометров немного понизятся – от +12°C в северных и центральных районах до +14°C в юго-западных.

В воскресенье скажется влияние более влажных воздушных масс. С территории Украины они принесут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура ночью +6…+11°C, днем от +10°C по северо-западу до +19°C по юго-востоку. Очень тёплой ожидается и первая половина следующей недели.

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погода в Беларуси
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