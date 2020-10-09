«Переобулись те, кого я вырастил на своих руках». Лукашенко назвал главные критерии при отборе кадров

Александр Лукашенко. Фото БелТА
Президент
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Основным критерием при отборе кадров должна стать преданность претендента власти. Об этом Лукашенко заявил 9 октября на совещании по ситуации в стране.

— Наиважнейший вопрос, который сейчас стоит, — надежность. Мы уж слишком вольно чувствовали себя при подборе и назначении кадров, а они потом переобулись некоторые. И переобулись ведь те, кого я вырастил на своих руках. Поэтому надежность сейчас, патриотизм, преданность идеям народа — выдвигается на первое место, — сказал Александр Лукашенко.

Соответствующее видео разместил Телеграм-канал «Пул Первого».

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