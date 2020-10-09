Жители Чашникского района пойдут под суд за угон трактора

В Чашникском районе два пастуха угнали трактор, возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Один пастух решил помочь другу дойти до дома. По дороге решили не тратить время на ходьбу, а взять для поездки оставленный неподалеку трактор. Его хозяйство использовало для обслуживания летней дойки, передает БелТА.

Несмотря на проблемы с коробкой передач, пастухи завели колхозную технику и отправились на ней в ближайшую деревню. Пропажу трактора нашли представители сельхозорганизации и обратились в милицию. Правоохранители вскоре задержали угонщика, который успел высадить своего пассажира и ехал назад. Техника была возвращена владельцу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.