В Витебской области наркодилеры выращивали коноплю среди крапивы

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Наркоконтроль Витебской области пресек реализацию крупнейшей в этом году партии марихуаны, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В Витебской области два наркодилера выращивали коноплю на тайных плантациях среди крапивы. Дома и в автомобиле 40-летнего жителя Шумилинского района, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, правоохранители обнаружили почти 6,5 кг высушенной марихуаны, пишут «Витебские вести».

У его 50-летнего подельника, проживающего в Лиозненском районе, нашли ещё около 100 грамм «травки». Часть наркотика была расфасована и готова для продажи.

Мужчин задержали, возбуждены уголовные дела.

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