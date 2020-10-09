Алексей Волков назначен Председателем Государственного комитета судебных экспертиз

Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз.

Соответствующий указ №362 подписал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко.

Должность председателя Госкомитета судебных экспертиз оставалась вакантной с тех пор, как в начале сентября этого года его прежний председатель Андрей Швед, возглавлявший эту структуру с момента создания, был назначен генеральным прокурором.