Лавров рассказал о двух тенденциях в ЕС по отношению к Беларуси

Позиция Европейского союза по ситуации в Беларуси противоречива, однако большинство ответственных и серьезных членов сообщества против того, чтобы сжигать мосты в отношениях с Минском. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он указал, что в ЕС сосуществуют две тенденции в плане того, как относиться к ситуации в Беларуси.

«Первая тенденция всячески подпитывается теми странами, которые являются непосредственными соседями Беларуси, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая. Эти страны явно движимы искушением, достаточно серьезным, освоить дополнительное геополитическое пространство, так сказать. Причем [они] делают это под неприкрытым лозунгом: не допустить, чтобы Беларусь оставалась вместе с Россией, надо оторвать Беларусь от России. Таких в ЕС, насколько я понимаю, меньшинство», — отметил министр.