Лукашенко рассказал о плакавшей у него на плече Тихановской

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал новые подробности выезда экс-кандидата в лидеры страны Светланы Тихановской в Литву.

Белорусский лидер отметил, что «гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская» забыла, что он ее «спас». Лукашенко рассказал, как в те дни вызвал к себе поздним вечером тогдашнего председателя КГБ Валерия Вакульчика (ныне он занимает должность госсекретаря Совета безопасности) и поручил ему «снять с улиц самое боевое подразделение и взять под контроль штаб оппозиции». В противном случае, как утверждает президент, произошла бы беда.

По словам Лукашенко, протестующим нужна была «сакральная жертва», для этого они хотели поджечь штаб и обвинить в этом власть.

На следующий день, как рассказал глава государства, Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел Беларуси Юрию Караеву. Глава МИД рассказал об этом Лукашенко.

«Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. «Большое спасибо вам», – плакала на шее. Вывезли», – цитирует слова белорусского лидера sputnik.ru.

Белорусскому посольству в Литве было поручено помочь женщине с переездом, в том числе с поиском квартиры.

Однако в балтийской республике, как заявил Лукашенко, Тихановскую «взяли под контроль спецслужбы Литвы».

«Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», – заявил он.

Одиннадцатого августа стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву «организовали» белорусские власти. Госпогранкомитет Беларуси заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.

После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает «избранным лидером» Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями.

Генпрокуратура Беларуси в связи с созданием Кординационного совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В России Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.