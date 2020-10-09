Лукашенко поручил МИД жёстко отстаивать интересы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским дипломатам жёстко отстаивать интересы республики перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины.

«Вижу, что министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно. Надо жестко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины», — заявил Лукашенко

Он констатировал, что попытки Запада раскачать ситуацию в Беларуси продолжаются.

«Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки», — приводит interfax.by слова Лукашенко.

При этом президент выразил уверенность, что среди населения Польши, Литвы, Латвии и Украины «есть много сторонников сотрудничества с Беларусью и надо направить усилия, чтобы объяснить жителям этих стран пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики».

«Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе,- добавил Лукашенко.

Напомним, что из Беларуси уже выехали послы послы Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Германии.

Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси МИД предложил Литве и Польше на прошлой неделе. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Как отметили в МИД, это связано с «откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран».

Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва приняла решение отозвать посла. Пока договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута.

Кроме того, литовские власти заблокировали выделение финансирования Беларуси в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству.