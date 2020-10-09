Мошенник из Орши выманил у жительниц Сенно Br28 тыс

Фото: Витебские Вести
Происшествия
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Мошенник из Орши уговорил трех жительниц Сенно приобрести в кредит дорогостоящие товары, соощил официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько, передает БелТА.

По данным следствия, злоумышленник, житель Орши, действовал с июля по август этого года. Под различными предлогами 43-летний мужчина просил у незнакомых граждан приобрести товар в магазинах области в рассрочку или в кредит и передать ему. Он заверял, что в дальнейшем в полном объеме будет выплачивать долг. При этом выполнять взятые обязательства изначально не планировал, а полученное имущество перепродал.

Когда потерпевшим пришли уведомления о необходимости выплачивать долг за приобретенный в рассрочку товар, женщины поняли, что стали жертвами мошенника и обратились в правоохранительные органы.

Фото СК
Фото СК

У следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше, отметила Оксана Лазько. В этой связи СК просит граждан, пострадавших от действий мужчины, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).

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