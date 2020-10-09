Стрит-арту в Витебске на место?! Образ Нины Багинской пытались закрасить коммунальщики

На красной стене одной из построек Витебска на днях появился мурал, основанный на сюжете известной картины Марка Шагала «Прогулка». В центре черно-белой картины— 73-летняя минчанка Нина Багинская, известная представительница белорусской оппозиции, «звезда протестного интернета» из-за фразы «Я гуляю!». Ее поднятая рука касается трех карандашей белого, красного и белого цветов.

Автор граффити – витебский художник Глеб Каштанов, который своим любимым называет гармоничное вписывание картин в урбанистическую среду. Он творил в Санкт-Петербурге, Сочи, Тайланде, Вьетнаме, Грузии. В родном городе Витебске его называют белорусским Бэнкси, после того, как в ответ на цензурные действия коммунальщиков, закрашивающих его работу, сделал их героями своего нового произведения, а рядом — изумленное лицо рэпера.

На этот раз новую работу с Ниной Багинской Глеб Каштанов назвал картиной «о настоящей любви. Любви народа к своей стране, любви к свободе и справедливости наших сознательных, креативных и бесконечно смелых граждан — Белорусов!». Своим произведением он поделился с подписчиками в одной из социальных сетей. Пока одни восхищались творением, другие выражали надежду, что «до него не доберутся».

Спустя несколько часов, стрит-арт закрасили. Глеб отметил, что по словам очевидцев, сделали это четверо: двое мужчин в одежде коммунальных служб и две женщины. Позже автор попытался спасти часть картины. Ему удалось оттереть лицо Багинской и карандаши. Пользователи в комментариях сочувствовали и делились своим пониманием увиденного. Некоторые отметили, что диалог со зрителем состоялся.