Поджог прокуратуры в Жодино: возбуждено дело

Пожар
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Уголовное дело возбуждено по факту поджога двери здания прокуратуры в Жодино, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

Инцидент произошел ночью в четверг 8 октября: в Жодинский горотдел МЧС позвонил местный житель и рассказал о возгорании. На место оперативно прибыли пожарные и потушили огонь.

«По данному факту Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об особо злостном хулиганстве и приступил к его расследованию», –  приводит sputnik.by слова представителя прокуратуры.

Там также отметили, что в настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия по поиску поджигателя.

Санкция ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство) в качестве максимального наказания предусматривает ограничение свободы или ее лишение на срок до десяти лет.

Ранее подобный инцидент произошел в Волковыске, где неизвестные подожгли дом и машину милиционера.

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