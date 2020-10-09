Неизвестный под видом Тихановской принял участие в онлайн-заседании парламента Дании

Фото: Тихановская
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Неизвестный, выдавший себя за экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, принял участие в закрытой онлайн-встрече комитета по иностранным делам парламента Дании. Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента Фолькетинга (парламента), передает ТАСС.

В начале заседания, которое прошло 6 октября, сообщили, что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой, из-за чего на экране ее не видно. Встреча длилась 40 минут и была прервана, поскольку у ее участников возникло «ощущение, что что-то не так».

«На заседании обсуждалась текущая политическая ситуация в Беларуси. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорится в пресс-релизе, где особо подчеркивается, что ничего компрометирующего внешнеполитическую линию Дании на заседании произнесено не было, но сам инцидент будет расследован.

«Я надеюсь, что речь всего лишь о грубой шутке, однако я, естественно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием [посторонних] во встрече. Это также дает пищу для размышлений», — прокомментировал случившееся председатель комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд.

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