Неизвестный под видом Тихановской принял участие в онлайн-заседании парламента Дании

Неизвестный, выдавший себя за экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, принял участие в закрытой онлайн-встрече комитета по иностранным делам парламента Дании. Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента Фолькетинга (парламента), передает ТАСС.

В начале заседания, которое прошло 6 октября, сообщили, что у штаба Тихановской проблемы с видеокамерой, из-за чего на экране ее не видно. Встреча длилась 40 минут и была прервана, поскольку у ее участников возникло «ощущение, что что-то не так».